Colombia: viceministro positivo al coronavirus, chiusi gli uffici dell'Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia ha deciso di chiudere in via precauzionale la sede del ministero dell'Interno, dopo che il numero due, Daniel Palacios, è risultato positivo al nuovo coronavirus. Il funzionario, ora in isolamento, aveva reso nota la sua condizione nella giornata di mercoledì, segnalando, in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter, di essersi sottoposto al tampone di ritorno da una missione a Barranquilla, nel nord del paese. L'annuncio ha destato una certa attenzione nei media, soprattutto per la partecipazione di Palacios a una riunione di alto livello con funzionari poltici e quadri militari impegnati a valutare proprio la condizinoe di emergenza sanitaria a Barranquilla. La sede del ministero chiusa è dinanzi a quella del palazzo presidenziale, la Casa Narino, ma non è quella nella quale opera il grosso del personale, situata in un altro punto della capitale Bogotà. Una circostanza questa che di fatto permette di non interrompere i lavori dell'interno. (segue) (Mec)