Colombia: viceministro positivo al coronavirus, chiusi gli uffici dell'Interno (2)

- La Colombia conta ad oggi 77.313 casi di contagio da nuovo coronavirus e 2.611 morti legati alla Covid-19. In settimana il presidente Ivan Duque ha annunciato che la quarantena obbligatoria verrà estesa per altre due settimane, fino al prossimo 15 luglio. "Abbiamo dovuto prendere misure drastiche e non smetteremo di prenderle se necessario, manteniamo le attuali condizioni di isolamento preventivo obbligatorio fino al 15 luglio", ha detto Duque, secondo quanto riferisce la stampa locale. La riapertura delle attività economiche, ha precisato il capo dello stato, continuerà con gradualità e dipenderà dalla situazione registrata nei vari municipi. "Nei comuni con bassa incidenza della Covid-19 daremo ai sindaci lo spazio per progetti pilota in ristoranti, servizi religiosi e intrattenimento", ha dichiarato. (segue) (Mec)