Colombia: viceministro positivo al coronavirus, chiusi gli uffici dell'Interno (3)

- A partire da metà giugno il governo colombiano ha disposto ulteriori allentamenti con l'obiettivo di riattivare l'economia nazionale. I sindaci colombiani potranno chiedere al ministero dell’Interno, del Trasporto e dell’Aeronautica civile l’autorizzazione per effettuare voli pilota di trasporto domestico passeggeri. L’autorizzazione, riferisce l’emittente “WRadio”, verrà accordata previa raccomandazione nel ministero della Salute e solo quando richiesta sia dalle città di origine dei voli che di destinazione. Nei municipi in cui non si registrano casi di Covid-19, inoltre, potranno riaprire chiese e ristoranti, mentre piscine e centri sportivi saranno per il momento aperti solo ai professionisti. Allo stesso modo i teatri potranno essere utilizzati per attività ricreative e artistiche ma senza la presenza del pubblico e in modo tale da non creare assembramenti. (segue) (Mec)