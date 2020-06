Yemen: coalizione partiti politici, attacchi Houthi contro Riad confermano flusso di armi iraniane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alleanza nazionale delle forze e dei partiti politici dello Yemen ha condannato gli "attacchi terroristici condotti dalla milizia Houthi dell'Iran contro civili in Arabia Saudita con droni e missili balistici". In una dichiarazione, ripresa dall’emittente televisiva di proprietà saudita “Al Arabiya”, la coalizione politica ha considerato questi atti terroristici, coincisi con un'escalation degli attacchi di queste milizie contro civili in diverse città yemenite durante il recente periodo, come “una chiara sfida agli sforzi internazionali per portare la pace”. L'Alleanza nazionale ha parlato di “crimini di guerra a tutti gli effetti” e di “una flagrante violazione del diritto internazionale umanitario”. I partiti dell'Alleanza nazionale ritengono che la ripetizione di queste violazioni che minacciano in modo palese la vita nel Regno, “sono ulteriori prove del continuo flusso di armi dall'Iran”.(Res)