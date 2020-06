Regno Unito: ministro Sanità Hancock minaccia la chiusura delle spiagge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha dichiarato che sta considerando la chiusura delle spiagge in seguito agli avvenimenti di ieri, quando migliaia di persone si sono recate al mare ignorando le linee guida per il coronavirus. Le spiagge del Bournemouth e di altri angoli della costa del Dorset si sono riempite completamente di turisti, e le autorità locali hanno dovuto attuare unar risposta di emergenza coordinata tra forze di polizia per risolvere la situazione. In seguito a questi avvenimenti Hancock ha ricordato di avere il potere di chiudere le spiagge se le persone non rispettano le regole di distanziamento sociale. Il ministro della Sanità ha dichiarato di voler evitare di prendere misure così dure se possibile, perché "le persone hanno già avuto una quarantena difficile". Ma ha aggiunto che se ci fosse un aumento nel numero di casi di coronavirus allora "si passerà all'azione". Il direttore del personale medico britannico Chris Whitty ha scritto sul suo profilo Twitter che "se non seguiamo le regole di distanziamento sociale i casi aumenteranno di nuovo. Ovviamente le persone hanno voglia di godersi il sole, ma devono farlo con una modalità che sia sicura per tutti". (Rel)