Trasporto aereo: Francia, riapre aeroporto parigino di Orly

- Dopo essere rimasto chiuso tre mesi a causa del coronavirus, oggi l'aeroporto di Orly, a sud di Parigi, riapre al pubblico. La ripresa sarà lenta e progressiva. Il primo volo è partito questa mattina verso Porto, servito dalla compagnia Transavia. Tra arrivi e partenze per oggi sono previsti 70 voli, contro i 600 registrati nel periodo precedente alla crisi sanitaria. In questa prima fase l'aeroporto manterrà in servizio solamente il terzo terminal. "Prima della crisi Orly accoglieva tra gli 80 mila e i 100 mila passeggeri e tra i 600 e i 650 voli al giorno" ricorda Edward Arkwright, amministratore delegato di Aeroporti di Parigi (Adp), società che gestisce lo scalo. Al momento le destinazioni dei voli in partenza da Orly riguardano l'Italia, la Grecia, il Portogallo, la Croazia, l'Islanda e la Spagna, insieme ad alcuni territori d'oltremare francese e alcune linee interne. Nei prossimi giorni, quando anche la compagnia EasyJet riprenderà le attività, la lista si allungherà con nuove mete. (Frp)