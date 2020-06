Vitalizi: Senato annulla delibera su taglio, ira di Pd e M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Contenziosa del Senato ha annullato ieri sera il taglio dei vitalizi agli ex senatori deliberata dall'ufficio di presidenza di Palazzo Madama. Sono stati così accolti i ricorsi presentati da numerosi ex senatori grazie ai 3 voti a favore su 5, quelli di 2 tecnici e del presidente della commissione Giacomo Caliendo (FI), mentre i due i contrari sono quelli dei senatori della Lega, Simone Pillon e l'ex M5s, Alessandra Riccardi. Palazzo Madama dovrà anche restituire quanto tagliato dall'ottobre 2018, quando il provvedimento fu approvato su spinta del M5s. Per il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, la decisione della commissione Contenziosa del Senato, "è uno schiaffo a un Paese che soffre. Ci provavano da mesi - ha scritto in una nota Crimi - lo hanno fatto di notte, di nascosto. La casta si tiene il malloppo, noi non molleremo mai per ripristinare lo Stato di diritto e il principio di uguaglianza. Chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?". Su quanto accaduto ieri sera è arrivato anche il commento del ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. “Ma davvero c’è ancora qualcuno che pensa ai vitalizi nonostante un’emergenza di questa portata? Senza parole. Chi pensa di gioire allora non ha capito nulla. Se ci sono interessi da tutelare sono solo quelli dei cittadini italiani che hanno sofferto per mesi gli effetti di questa pandemia. Abbiamo già abolito i vitalizi e non abbiamo alcuna intenzione di ripristinarli”, ha detto. (segue) (Rin)