Vitalizi: Senato annulla delibera su taglio, ira di Pd e M5s (2)

- Sconcerto è stato espresso poi anche nel Partito democratico, che non ha suoi membri all'interno della commissione. "Sui vitalizi una scelta insostenibile e sbagliata. La cassa integrazione è in ritardo e si rimettono i vitalizi. Non è la nostra Italia", ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. "A volte ritornano", ha scritto invece su Twitter Paolo Gentiloni, commissario europeo all'Economia. "Il mondo aspettava che l'Italia tornasse ad accapigliarsi sui vitalizi", ha aggiunto. Duro anche il commento di Matteo Salvini che “come Lega” ha ribadito che “cercheremo di cambiare. Il ripristino dei vitalizi per gli ex senatori è una vergogna. La Lega si oppone e si opporrà sempre al ritorno dei vecchi privilegi". Per il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, invece è stata "bocciata una delibera antigiuridica". E' una "notizia che non mi sorprende affatto", ha commentato il senatore azzurro in una nota la decisione della commissione sui vitalizi. (Rin)