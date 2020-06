Coronavirus: Marocco, nuovo focolaio nelle industrie automobilistiche di Tangeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo focolaio di contagio da Covid-19 è apparso in un ambiente industriale a Tangeri, in Marocco. Questa volta, riguarda due unità appartenenti alla Valeo, nella zona di Tanger Automotive City. Le unità industriali di Tangeri continuano a contare le vittime colpite dal coronavirus. Dopo lo stabilimento Renault, sono stati segnalati 44 nuovi casi in due unità del fornitore automobilistico Valeo. Sono stati rilevati sei nuovi casi in un'unità specializzata in sistemi termici (radiatori, sistemi di ventilazione, sistemi di raffreddamento del motore, ecc.) e sistemi di assistenza alla guida (comandi al volante). Altri 38 erano stati registrati in un'altra unità dello stesso gruppo, vale a dire un edificio dedicato alla produzione di sistemi di illuminazione e pulizia. Le due unità impiegano circa 1.680 persone e i casi positivi di coronavirus sono stati rivelati a seguito di un massiccio test di screening tra la forza lavoro locale. (Mar)