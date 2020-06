Germania: ministro Finanze Scholz vuole riformare Bafin dopo scandalo Wirecard

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della scandalo dei bilanci gonfiati che ha travolto Wirecard, società di servizi finanziari tedesca che ieri 25 giugno ha dichiarato fallimento per indebitamento eccessivo e imminente insolvenza, l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) deve essere riformata, adottando una regolamentazione più severa. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, Scholz ha affermato: “Il caso Wirecard è uno scandalo che non ha eguali nel mondo finanziario. Dobbiamo anche ripensare le nostre strutture di vigilanza finanziaria”. Ora, la priorità è chiarire “in maniera rapida e accurata” quanto accaduto in Wirecard. Secondo il ministro delle Finanze tedesco, “uno scandalo come quello di Wirecard deve essere un campanello d'allarme, per farci capire che abbiamo bisogno di più supervisione e controllo sui mercati finanziari di quanto non abbiamo oggi”. Lo Stato deve essere in grado di vigilare su “strutture societarie internazionali complesse come Wirecard” in modo più efficiente ed efficace. Scholz ha quindi chiesto al proprio dicastero di presentargli un progetto per la riforma della vigilanza finanziaria nei prossimi giorni. “Qualora fossero necessarie misure legali, legislative o regolamentari, saranno prese”, ha sottolineato il ministro delle Finanze tedesco. Commentando le mancanze del Bafin nel controllo su Wirecard, Scholz ha dichiarato che “i possibili errori devono essere rapidamente identificati e, naturalmente, immediatamente risolti." Il ministro delle Finanze tedesco ha poi ringraziato il presidente del Bafin, Felix Hufeld, per le sue “parole chiare” sulla vicenda Wirecard, aggiungendo che e ora si aspetta “azioni altrettanto chiare”. Per Hufeld, la gestione del caso Wirecard da parte del Bafin è stata “un disastro completo”. Il presidente dell'Autorità federale per la vigilanza finanziaria ha ammesso: “Non siamo stati abbastanza efficaci da impedire quanto è accaduto”. Hufeld dovrà riferire sul caso Wirecard alla commissione Finanze del Bundestag il primo luglio prossimo.(Geb)