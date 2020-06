Roma: confiscati bene per oltre un milione di euro a 47enne di Anzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Beni per oltre un milione di euro sono stati confiscati a un 47enne residente ad Anzio, in provincia di Roma. Si tratta di Roberto Pistilli, appartenente a un'organizzazione criminale e detenuto per violazione della legge sugli stupefacenti. Il decreto, emesso dal tribunale di Roma, è stato eseguito dalla Polizia di Stato che a seguito di un'indagine sul patrimonio del 47enne ha scoperto una forte sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni posseduti. L'uomo, disoccupato sulla carta, possedeva una casa ad Anzio, una moto e una disponibilità finanziaria di oltre 868.000 euro, ritenuti provento di attività illecite. Già il 7 gennaio del 2019, in via cautelare, l'autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro dei beni che oggi sono stati confiscati, a seguito del decreto della Sezione specializzata delle misure di prevenzione del Tribunale di Roma dell'8 giugno scorso che impone al 47enne anche l'obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni.(Rer)