Lavoro: Re David (Fiom), finanziamenti servono per innovare e tutelare il lavoro

- Vogliamo sapere come verranno rinvestiti i soldi alle imprese. Lodice Francesca Re David, segretaria generale Fiom Cgil, intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus. Riguardo alla manifestazione di ieri “abbiamo fatto una grande assemblea in Piazza del Popolo per mettere al centro il tema delle lavoratrici e dei lavoratori – ha affermato Re David -. Il tema del lavoro è fondamentale. Se l’industria è così importante per il Paese è necessario che in una fase del genere bisogna proteggere il lavoro e non dire che dal 17 agosto si può licenziare perché il 17 agosto il Covid non è finito. Rivendichiamo tavoli di settore sulla siderurgia, sull’automotive, stiamo chiedendo: a che cosa servono i contributi alle imprese, come verranno rinvestiti? I lavoratori hanno sempre difeso le aziende e hanno sempre fatto di tutto per tenerle aperte, basti pensare alla Whirpool di Napoli. I finanziamenti devono servire per innovare, digitalizzare e ambientalizzare le imprese, ma anche per tutelare il lavoro perché senza i lavoratori non esiste l’impresa", sostiene Re David. (segue) (Rin)