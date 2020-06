Libia: Saleh, abbiamo bisogno del sostegno delle Forze armate egiziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento libico di Tobruk, Aguila Saleh, ha affermato che l'annuncio del capo dello Stato egiziano Abdel Fattah al Sisi su un possibile intervento in Libia "è una risposta ad una richiesta del legittimo parlamento libico". Saleh ha aggiunto, in un'intervista al canale televisivo satellitare "Extra News", che l'Egitto ha sempre chiesto un cessate il fuoco e una soluzione pacifica, ma alcuni paesi “e persino alcuni libici” hanno interesse alla continuazione del conflitto. Saleh ha sottolineato che la "Dichiarazione del Cairo" è stata in linea con altre iniziative relative alla risoluzione della crisi libica, come la Conferenza di Berlino e altre. (Lit)