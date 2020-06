Francia: ministro Le Maire, aiuto dei Paesi Bassi a Klm completa quello di Parigi ad Air France

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sostegno finanziario dello Stato olandese alla compagnia aerea Klm completa quello apportato dalla Francia ad Air France. Lo ha scritto su Twitter il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. In questo modo, scrive il ministro, "si traduce il sostegno dei nostri due paesi ad Air France e Klm e alle sue squadre per attraversare la crisi e mettere in atto una nuova strategia di rilancio della transizione energetica". (Frp)