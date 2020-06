Egitto: Fmi discute di un prestito di 5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato esecutivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) discuterà oggi la richiesta dell'Egitto di ottenere un prestito di 5,2 miliardi di dollari. In caso di approvazione, spiega il quotidiano egiziano "Al Masry al Youm", il valore dei fondi che l'Egitto ha recentemente ottenuto dal fondo raggiungerà gli 8 miliardi di dollari per far fronte alle ripercussioni della diffusione del coronavirus. Il mese scorso, la Banca centrale d'Egitto ha ricevuto 2,77 miliardi di dollari attraverso lo strumento di finanziamento rapido dell’Fmi. (Cae)