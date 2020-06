Abruzzo: giunta regionale, i principali provvedimenti approvati ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è riunita ieri pomeriggio a Palazzo Silone, all'Aquila, la giunta regionale presieduta dal presidente Marco Marsilio. Questi i provvedimenti adottati: su proposta del presidente - si legge in una nota - destinate risorse non utilizzate o comunque utilizzabili, all'emergenza post Covid, in particolare alle imprese della Regione Abruzzo. E' stato dato mandato all'autorità di gestione unica del Por Fesr Abruzzo 2014-2020 di valutare e avviare ogni procedura utile al fine di liberare le risorse versate al fondo dei Fondi SAIM, riferibili sia al Por Fesr 2014-2020, sia ai rientri (risorse restituite) dei contributi già impiegati per gli strumenti finanziari del Por Fesr Abruzzo 2007-2013, anche attraverso la modifica dell'accordo di finanziamento sottoscritto tra la Regione Abruzzo e Fira Spa nel 2017. La giunta regionale, su proposta dell'assessore Mauro Febbo, ha approvato e aderito al programma annuale relativo all'organizzazione diretta di eventi, proposto da altri enti pubblici e privati senza scopo di lucro. Il programma indica, per ciascun evento il cronoprogramma e le risorse finanziare da utilizzare. Si tratta di eventi per i quali la Giunta regionale ravvisa un particolare interesse culturale e un’occasione di crescita per il territorio. Le risorse finanziarie disponibili ammontano complessivamente a 595mila euro. (segue) (Com)