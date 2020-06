Abruzzo: giunta regionale, i principali provvedimenti approvati ieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato il documento riferito al Por Fesr Abruzzo 2014-2020 "Aiuti per contributi a fondo perduto a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19" secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10 del 3 giugno 2020. L'obiettivo è la concessione di un contributo a fondo perduto per assicurare una disponibilità finanziaria immediata alle imprese in grave carenza di liquidità e per preservare la continuità dell'attività economica, a prescindere dalle condizioni di solvibilità delle stesse al momento dell'emergenza, purché non in condizioni di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019. Il provvedimento si rende necessario per contrastare la crisi economica post Covid 19, attraverso il potenziamento delle misure messe a disposizione del sistema produttivo regionale e per il raggiungimento del target di spesa relativi. (Com)