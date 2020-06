Siria: iniziato in Francia processo contro ex combattente dello Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha avuto inizio in Francia il processo contro Tyler Vilus, cittadino francese accusato di avere sovrinteso a esecuzioni capitali in quanto combattente dello Stato islamico in Siria. Lo riferisce il quotidiano saudita "Arab News". Vilus rischia l’ergastolo per appartenenza a gruppo terroristico, comando di combattenti dello Stato islamico e omicidio aggravato tra il 2013 e il 2015. Quell'anno, un video pubblicato dallo Stato islamico mostrava un uomo accusato di essere Vilus a due metri da due prigionieri bendati e in ginocchio - uno membro dell'Esercito libero siriano appoggiato dalla Turchia, l'altro un militare governativo siriano - che vengono giustiziato con uno sparo alla testa. Nel 2015, Vilus è stato arrestato all'aeroporto di Istanbul in possesso di passaporto svizzero e in seguito riportato in Francia. Vilus ha ammesso di essere stato in contatto con Abdelhamid Abaaoud, artefice degli attentati del novembre 2015 a Parigi. La madre di Vilus si è recata tre volte in Siria per appoggiare il figlio ed è stata condannata nel giugno 2017 a dieci anni di prigione per il suo "impegno incrollabile" per l'estremismo. (Res)