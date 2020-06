Tunisia: deputato Ferjani, sicurezza alimentare più importante del petrolio dopo la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato tunisino del movimento islamico di Ennahda, Salam Ferjani, ha sottolineato che la sicurezza alimentare dopo la crisi da coronavirus, "diventerà più importante del petrolio". Parlando ieri in parlamento, il politico ha osservato che la pandemia di Covid-19 "ha messo in luce la scarsa realtà delle infrastrutture del settore sanitario in Tunisia". Il prezzo medio delle colture in Tunisia ha registrato una diminuzione di circa il 14 per cento a giugno rispetto a maggio e una diminuzione dell'8 per cento anno su anno. I prezzi della maggior parte delle colture hanno registrato un notevole calo - compreso tra il 9 e il 43 per cento - rispetto allo stesso periodo di giugno 2019. Il trend in calo di questi beni continua a tassi compresi tra il 5 e il 54 per cento a giugno rispetto a maggio. (Tut)