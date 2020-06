India: coronavirus, oltre 490 mila casi, Nuova Delhi supera Mumbai (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuova Delhi, con 18 milioni di abitanti, ha superato Mumbai, 20 milioni di abitanti, per contagi: 73.780 contro 70.878. Nella capitale del Maharashtra, però, i decessi sono più numerosi: 4.062 contro 2.429. La terza città più colpita è Chennai, capitale del Tamil Nadu, con 47.650 casi e 694 vittime; nello Stato meridionale sono stati superati i 70 mila casi. Il Consiglio indiano per la ricerca medica (Icmr) ha reso noto che fino al 24 giugno sono stati effettuati 7.560.782 test, di cui 207.871 nelle 24 ore precedenti. I laboratori abilitati sono mille, di cui 730 pubblici e 270 privati. In 557 laboratori vengono eseguiti test basati sulla reazione inversa a catena della polimerasi (Rt-Pcr); 363 effettuano test a scopo di screening con macchinario TrueNat, utilizzato per la tubercolosi e convalidato dall’Icmr anche per il rilevamento del virus Sars-Cov-2; 80 eseguono test di amplificazione degli acidi nucleici (Cbnaat). (segue) (Inn)