Tunisia: Covid-19, nuove procedure per arrivi in Tunisia

- A partire da domani. 27 giugno 2020, data di apertura dei confini tunisini, verranno adottate misure di quarantena per coloro che hanno residenza in Tunisia e quelli provenienti da paesi stranieri. Sarà necessario aderire per iscritto a un'auto-quarantena di 14 giorni e di ricorrere ad un'altra analisi di laboratorio. L'analisi viene effettuata su richiesta dell'interessato per uscire dall'auto-quarantena a sue spese a partire dal sesto giorno del suo ingresso in Tunisia. Per quanto riguarda il resto dei paesi, l'apertura delle frontiere è attualmente limitata agli espatriati tunisini residenti in questi paesi, a condizione che un'analisi di laboratorio sia mostrata 72 ore prima del viaggio in Tunisia. (Tut)