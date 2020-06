Venezuela: accusato di aver bruciato vivo un manifestante, la Spagna concede l'estradizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha concesso l'estradizione in Venezuela di Enzo Franchini, ricercato per il suo presunto coinvolgimento nell'omicidio di un manifestante durante le proteste contro il governo di Nicolas Maduro, nel 2017. Lo ha reso noto il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab. "Dando seguito all'azione del pubblico ministero del Venezuela, la camera penale prima sezione de la 'Audiencia nacional' spagnola ha acconsentito all'estradizione di Enzo Franchini, presunto assassino di Orlando Figueroa, bruciato vivo durante gli atti terroristici del 2017", ha scritto William Saab in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter. A novembre Madrid aveva già respinto la richiesta di Caracas denunciando la mancanza della documentazione idonea a provare i sospetti del comportamento illecito dell'imputato.Franchini era stato arrestato in Spagna nel luglio del 2019, sempre su richiesta della procura generale di Caracas. Orlando Figuera è morto il 20 maggio 2017, all'età di 22 anni, a seguito delle aggressioni subite nel corso di una manifestazione antigovernativa tenuta nella zona est di Caracas. Il giovane, secondo alcune ricostruzioni di video girati nell'occasione, è stato prima pugnalato e colpito, quindi dato alle fiamme. Franchini ha riconosciuto di essere parte de "La Resistencia", gruppo di opposizione al governo Maduro, ma ha sempre smentito il suo coinvolgimento nella vicenda Figueroa. (Brb)