Mauritania: aiuto finanziario dalla Cooperazione islamica anti-Covid-19

- Il Fondo di solidarietà islamica, una delle istituzioni decentrate dell'Organizzazione della cooperazione islamica, ha presentato ieri a Gedda ai rappresentanti di otto paesi - tra cui la Mauritania - la terza tranche di aiuti finanziari concessi per combattere la pandemia di Covid-19. L'organizzazione per la conferenza islamica non ha specificato l'importo della tranche concessa alla Mauritania, ma la Banca islamica, una delle istituzioni dell'organizzazione, aveva precedentemente annunciato un aiuto di 33 milioni di dollari a Nouakchott per aiutarla a far fronte al coronavirus. Degli aiuti del Fondo di solidarietà islamica hanno beneficiato 21 membri dei paesi in via di sviluppo dell'organizzazione. (Res)