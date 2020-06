Vitalizi: Salvini, segnale vergognoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della commissione Contenziosa del Senato, che ieri sera ha annullato il taglio dei vitalizi agli ex senatori, è un "segnale disgustoso e vergognoso". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, ad "Agorà" su Rai3. "Noi abbiamo votato contro, gli unici, ma non siamo purtroppo stati sufficienti. È un segnale disgustoso e vergognoso soprattutto in questo momento", ha detto. "Spero si trovi il modo per tornare indietro. Siamo contro i vitalizi e per il taglio dei parlamentari".(Rin)