Algeria: esenzione gli over 30 dal servizio militare

- Il presidente algerino, Abdelmajid Tebboune, ha firmato un decreto che include un'esenzione della leva nazionale per i cittadini che hanno raggiunto l'età di 30 anni che non sono stati ancora reclutati. "Il presidente della Repubblica ha firmato questa mattina un decreto presidenziale che include un'esenzione dall'adempimento di obblighi di servizio di leva nazionale per i cittadini che hanno raggiunto l'età di trenta o più anni alla data del 31 dicembre 2020 e che non sono stati ancora reclutati", afferma la dichiarazione presidenziale. (Ala)