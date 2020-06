Libia: “The Guardian”, l’Egitto potrebbe impelagarsi in una “guerra fredda” nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli scontri fra le fazioni rivali in Libia rischiano di causare l’intervento dell'esercito egiziano, e di aumentare ulteriormente le tensioni. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian", secondo cui il coinvolgimento diretto nel conflitto libico potrebbe segnare l’ingresso effettivo del Cairo nella “guerra fredda” in corso da alcuni anni nel mondo arabo. Da una parte, scrive la testata britannica, ci sono “Turchia, Qatar e un certo tipo di islamismo”, mentre dall’altra figurano “Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto”. “La guerra in Libia non può essere adeguatamente compresa senza tenere conto di questa situazione”, si legge sul “Guardian” Il generale Khalifa Haftar ha esortato il presidente egiziano Abdul Fattah al Sisi a concretizzare la sua minaccia di inviare l'esercito nel caso in cui le forze del Governo di accordo nazionale (Gna), che gode del sostegno dell’Occidente, dovessero avanzare ulteriormente verso Sirte. Al Sisi ha infatti in precedenza dichiarato che avrebbe inviato il suo esercito sul campo se i confini egiziani fossero stati in pericolo. Secondo il direttore del centro studi Sadeq Institute Anas El Gomati "Al Sisi entrerà in gioco solo se la Russia lascerà passare le forze del Governo di accordo nazionale e della Turchia oltre Sirte e se otterrà il sostegno economico e militare di altri alleati come gli Emirati Arabi Uniti e l'Arabia Saudita".(Rel)