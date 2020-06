Coronavirus: virologo Crisanti, in autunno bisognerà essere molto vigili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente "l'autunno sarà un periodo in cui bisogna essere molto vigili, sia le istituzioni che noi cittadini": così il virologo Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell'Università di Padova, ai microfoni di "Circo Massimo" su Radio Capital. "Qualche tempo fa dissi che il futuro sarebbe stato caratterizzato da mini zone rosse e mini focolai, è quello che sta accadendo", ha aggiunto. Per Crisanti, infine, "i documenti come quelli che sono stati pubblicati secondo cui esistono ormai pochi sintomi sono inopportuni e non invitano alla prudenza". (Rin)