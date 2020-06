Roma: ladro di alcolici e spacciatore di eroina, arrestato 30enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha rubato bottiglie di alcolici per un valore di 120 euro da un supermercato di via Niccodemi in zona Bufalotta a Roma, ma i dipendenti si sono accorti del furto e hanno chiamato la polizia. Per questo un 30enne del Bangladesh è stati fermato ieri sera dagli agenti del commissariato Fidene che, nel perquisire l'uomo, oltre agli alcolici rubati, gli hanno trovato addosso anche 10 grammi di eroina. Per lui è scattato l'arresto. (Rer)