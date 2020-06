Messico: superati i 25mila morti legati a Covid-19, più contagi che in Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute del Messico ha confermato giovedì la morte di 736 persone per cause riconducibili al nuovo coronavirus, elevando il numero totale di vittime a quota 25.060. I numero di contagi, salito in un giorno di 6.104 unità, è al momento pari a 202.951, superiore a quello denunciato dalla Francia (197.885). Al momento il paese nordamericano si trova undicesimo nella lista di quelli con il maggior numero di positivi, dopo l'Iran che a tutt'oggi ne denuncia 215.096. Il Messico, che è entrato nella fase di trasmissione locale dei contagi solo a fine marzo, attende un lungo decorso della pandemia. Il vicesegretario alla Salute, Hugo Lopez-Gatell, ha ricordato - anche grazie a un video-montaggio di tutti gli interventi svolti nel corso dei mesi - che quella in corso è una "lunga epidemia", che potrebbe accompagnare il paese per un anno. (segue) (Mec)