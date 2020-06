Messico: superati i 25mila morti legati a Covid-19, più contagi che in Francia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il paese ha avviato dal 1 giugno il percorso che dovrebbe portarlo alla "nuova normalità" dopo l'emergenza. Formalmente, diventa possibile procedere a una progressiva riapertura del paese ma con una gradualità stato per stato, legata all'evoluzione dei contagi, certificata da un "semaforo" di quattro colori. I numeri dell'emergenza costringono a congelare ancora le attese riaperture. Unica certezza, il via su tutto il territorio nazionale all'edilizia, alle attività minerarie e al settore automobilistico, divenuti comparti essenziali al pari di altri - quali alimentare e farmaceutico - che non hanno mai chiuso. Ogni martedì il governo riferisce del grado di emergenza nei diversi stati e, d'intesa con i governatori, autorizza le varie aperture. Al momento, la metà dei 32 stati della federazione sono ancora al livello considerato di massima emergenza, gli altri a quello appena inferiore. (segue) (Mec)