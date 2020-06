Corea del Sud: volantinaggi anti-Pyongyang, perquisita abitazione di cittadino nordcoreano (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Van Jackson, ex funzionario del Pentagono e autore di un libro sulla crisi nucleare nordcoreana del 2017, la decisione assunta ieri da Kim potrebbe essere “un’esibizione tesa a trasmettere l’immagine di un controllo di Kim sui falchi delle Forze armate”. Più improbabile, secondo l’ex funzionario, che dal Nord stiano giungendo segnali di reale distensione o addirittura di una imminente riforma interna. Tramite l’evidente contrasto con la retorica a tratti incendiaria della sorella Kim Yo-jong, il leader nordcoreano può lasciare a quest’ultima il ruolo di “falco allineato ai militari”, e riservare per sé quello di un leader più “freddo e calcolatore”. Tale apparente gioco dei ruoli sembra anche inserirsi in una tattica che il Nord ha praticato per decenni: alimentare esitazione e incertezza all’interno della comunità internazionale, per ritardare o scongiurare un ulteriore irrigidimento del regime sanzionatorio che grava su Pyongyang, anche alla luce dell’emergenza legata alla pandemia di coronavirus. In questo contesto, il Nord ha proseguito su un binario parallelo anche la strategia di tensione dei giorni scorsi: il Partito del lavoro ha confermato ieri l’intenzione di inviare verso il territorio sudcoreano 12 milioni di volantini di propaganda, accompagnati da mozziconi di sigaretta e altri rifiuti, come rappresaglia per la propaganda anti-Pyongyang inviata da una organizzazione di attivisti sudcoreani. L’ambasciata nordcoreana a Mosca si è invece scagliata contro le esercitazioni militari congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud, minacciando, almeno in apparenza, il ricorso ad armi nucleari contro gli Usa: “Un nuovo atto della Guerra di Corea – avverte una nota diffusa dall’ambasciata - aggiungerà un nuovo e sensazionale evento alla storia dell’umanità, e porrà fine a un impero noto come Stati Uniti”. (Git)