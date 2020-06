Sud-est asiatico: al via il 36mo summit dell’Asean (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit dovrebbe culminare nella firma di una decina di documenti di rilievo, inclusa una dichiarazione della presidenza Asean mirante a cementare ulteriormente la solidarietà regionale nell’azione di contrasto alla pandemia di coronavirus, e ad agire in concerto per promuovere lo sviluppo economico. Una dichiarazione congiunta diffusa al termine dell’evento dovrebbe riguardare la visione comune dell’organizzazione e dei suoi indirizzi evolutivi, mentre una seconda dichiarazione potrebbe essere riservata alla coltivazione di “risorse umane di alta qualità” da parte dei paesi membri. Il primo ministro vietnamita Phuc coordina il dibattito in merito agli orientamenti di cooperazione e sviluppo a partire dal 2020, partendo appunto dalla sfida contingente dell’emergenza pandemica, che nel Sud-est asiatico è evoluta in maniera disomogenea: alcuni paesi, come Vietnam e Thailandia, hanno affrontato efficacemente la battaglia sanitaria; altri, come l’Indonesia, si trovano ancora a gestire la fase acuta dell’emergenza. Proprio l’Indonesia ha superato Singapore la scorsa settimana, come primo paese dell’Asean per numero totale di casi di contagio confermati, che in quel paese continuano ad aumentare al ritmo di diverse centinaia al giorno. (segue) (Fim)