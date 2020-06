Sud-est asiatico: al via il 36mo summit dell’Asean (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 36mo summit dell’Asean era originariamente in programma a Danang dal 6 al 9 aprile, ma il coronavirus ha costretto il Vietnam a rivedere il calendario. Il 19 marzo, il premier vietnamita Phuc ha inviato una lettera ai leader degli Stati membri, illustrando i piani per un rinvio dell’evento, da condurre online. Nei mesi scorsi, frattanto, Hanoi ha guidato la risposta comune della regione all’emergenza sanitaria, ad esempio tramite l’organizzazione, il 14 aprile scorso, di un summit speciale dell’Asean e dell’Asean+3 (Asean più Cina, Giappone e Corea del Sud) per la risposta emergenziale alla crisi. Dalla proclamazione della pandemia da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), l’Asean ha attivato una serie di meccanismi regionali, a cominciare dalla Rete dei laboratori regionali di salute pubblica (Phlnm) e dalla Rete dei centri per le operazioni emergenziali (Eoc Network). Questi ed altri meccanismi emergenziali sono stati istituiti dall’Asean negli scorsi anni, facendo tesoro delle lezioni apprese in occasione dell’epidemia virale di Sars, nel 2003. La cooperazione nel campo sanitario si è articolata in molteplici settori, dalla formazione professionale in campo epidemiologico all’analisi del big data applicata alla propagazione virale. (segue) (Fim)