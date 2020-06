Usa: Camera approva proposta riforma Polizia dei Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato ieri, 25 giugno, una proposta di riforma della Polizia presentata dal Partito democratico, che detiene la maggioranza presso la Camera bassa del Congresso federale. Il voto giunge al culmine di settimane di manifestazioni e violenze innescate il 25 maggio scorso dall’uccisione dell’afroamericano George Floyd, durante un arresto a Minneapolis. La presidente e leader dei Democratici alla Camera, Nancy Pelosi, ha annunciato l’approvazione del provvedimento attorniata dai membri del Congressional Black Caucus, il gruppo parlamentare democratico composto di deputati afroamericani. “Esattamente un mese fa, George Floyd ha pronunciato le sue ultime parole: ‘Non posso respirare’, e così facendo ha cambiato il corso della storia”, ha enfaticamente dichiarato Pelosi. Nei fatti, però, il tema della riforma della Polizia ha paralizzato il Congresso: il provvedimento promosso dai Democratici pare destinato a non superare il vaglio del Senato, controllato dai Repubblicani. Proprio al Senato, frattanto, i Democratici hanno opposto l’ostruzionismo a un disegno di legge dei Conservatori teso a sua volta a riformare l’approccio delle forze dell’ordine: secondo i Democratici, tale provvedimento non fa abbastanza per contrastare il presunto “razzismo sistemico” di cui la comunità afroamericana sarebbe vittima ad opera della Polizia. (segue) (Nys)