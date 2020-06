Usa: Camera approva proposta riforma Polizia dei Democratici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, i provvedimenti promossi dai due partiti presentano alcuni elementi comuni che potrebbero offrire la base per un compromesso: centrale, in entrambi i disegni di legge, è la creazione di un database nazionale sull’uso della forza da parte dei singoli agenti di polizia, una misura che del resto il presidente Donald Trump ha già intrapreso tramite una ordinanza esecutiva. Entrambi i provvedimenti porrebbero inoltre limiti a pratiche violente da parte degli agenti, come quella del soffocamento per agevolare l’ammanettamento di sospetti che resistono all’arresto. La proposta dei Democratici si spinge oltre, ad esempio prevedendo la responsabilità diretta degli agenti per i costi di cause giudiziarie e le sanzioni emanate da queste ultime. Il provvedimento porrebbe inoltre fine al trasferimento di equipaggiamento militare in esubero ai dipartimenti di polizia. (Nys)