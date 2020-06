Messico: Banca centrale taglia tasso di interesse al 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale del Messico (Banxico) ha tagliato di 50 punti base il tasso di interesse collocandolo al 5 per cento. La decisione, adottata all'unanimità dalla giunta dei governatori riunita nella serata di giovedì, riflette la situazione di emergenza creata dalla pandemia del nuovo coronavirus. "L'attività economica in Messico ha avuto una importante contrazione nel primo trimestre dell'anno e l'informazione disponibile indica che i danni creati dalla pandemia si sono esacerbati ad aprile" si legge nella nota secondo cui, al netto della parziale ripresa di alcuni settori "i danni sono stati considerevoli e permane l'incertezza". Si tratta del quinto taglio operato dalla Banca dall'inizio dell'anno: per quattro volte si sono sforbiciati 50 punti base e per una volta 25. A dicembre del 2018, con l'insediamento del governo dell'attuale presidente Andres Manuel Lopez Obrador, il tasso era dell'8,25 per cento. L'autorità finanziaria ha messo anche l'accento sul riscaldamento dell'inflazione. Nella prima metà di giugno, l'indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 3,17 per cento su anno, il valore più alto da marzo quando si aveva fatto registrare un incremento del 3,71 per cento. Il tasso rimane all'interno dell'obiettivo fissato, 3 per cento con un punto di possibile variazione, ma è sensibilmente più alto rispetto al 2,15 per cento di aprile, osserva la nota. (segue) (Mec)