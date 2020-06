Messico: Banca centrale taglia tasso di interesse al 5 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze, Arturo Herrera, ha avvertito la scorsa settimana che ad aprile l'attività economica del Messico potrebbe essersi contratta fino al 19 per cento. Il funzionario ha rilanciato l'ipotesi che il paese nordamericano uscirà dalla crisi legata alla diffusione del nuovo coronavirus con un ritmo di crescita più lento di quello registrato con il calo. "La prima informazione che avremo presto è quella della crescita nel secondo trimestre, che è quella in cui il contraccolpo economico si sentirà di più", ha detto il ministro in un podcast rilanciato dai principali media. "I numeri preliminari ipotizzano una caduta tra il 18 e il 19 per cento ad aprile, forse un po' minore a maggio. Vedremo come andrà a giugno", ha chiosato. (Mec)