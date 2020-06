Sud-est asiatico: summit Asean, premier vietnamita Phuc mette in guardia da caos economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, ha preso la parola in apertura del 36mo summit dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, inaugurato in videoconferenza oggi, 26 giugno, avvertendo che la pandemia di coronavirus ha vanificato anni di conquiste economiche nella regione. La pandemia, ha detto Phuc, “ha spazzato via i successi degli ultimi anni (…) mettendo a repentaglio le vite di milioni di persone”. Sul summit che si è aperto oggi grava anche la preoccupazione per la progressiva avanzata della Cina nel Mar Cinese Meridionale, teatro delle rivendicazioni territoriali incrociate di Pechino e di diversi paesi dell’Asean. Il premier Vietnamita ha ammesso, senza menzionare direttamente la Cina, che “i problemi strategici che riguardano i grandi paesi sono divenuti più evidenti e si sono accentuati”. Il premier ha messo in guardia da “atti irresponsabili che violano le norme internazionali, e influenzano la sicurezza e la stabilità di alcune regioni, inclusa la nostra”. Durante il summit, Phuc si è dato come obiettivo il rilancio dei negoziati tra Cina e Asean per l’adozione dell’accordo di libero scambio Regional Comprehensive Economic Partnership (Rcep), che se concretizzato potrebbe fornire una importante leva di rilancio economico nello scenario post-pandemia. (segue) (Fim)