Cina: coronavirus, 14 nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore

- L'autorità sanitaria cinese ha registrato 13 nuovi casi di Covid-19 nella Cina continentale nelle ultime 24 ore, di cui 11 trasmessi a livello locale e due importati. Tutti gli 11 casi trasmessi a livello nazionale sono stati registrati a Pechino, secondo il rapporto giornaliero della Commissione sanitaria nazionale cinese. Nessun decesso correlato alla malattia è stato segnalato ieri, giovedì 25 giugno, secondo la commissione. Cinque nuovi casi asintomatici, inclusi quattro importati, sono stati segnalati ieri nella Cina continentale, aggiungendo che un caso è stato riclassificato come caso confermato. La commissione ha riferito che 97 casi asintomatici, inclusi 57 importati, sono ancora sotto osservazione medica. Secondo i dati aggiornati a ieri, la Cina continentale ha riportato un totale di 1.895 casi importati. Di questi, 1.811 sono stati dimessi dopo il recupero e 84 sono rimasti ricoverati in ospedale, incluso uno in gravi condizioni. Non sono stati segnalati decessi per i casi importati. (segue) (Cip)