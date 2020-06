Hong Kong: 14 persone arrestate per assembramento illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia di Hong Kong ha annunciato l'arresto di 14 persone accusate di assembramento illegale. Ieri pomeriggio, giovedì 25 giugno, alcuni manifestanti si sono radunati nel centro commerciale Yoho a Yuen Long nei New Territories, causando la chiusura di negozi. La polizia è quindi entrata nel centro commerciale per disperdere i manifestanti, ha riferito la polizia in un comunicato stampa. Alle 20.30 ora locale, nove uomini e cinque donne di età compresa tra 14 e 55 anni sono arrestati. La polizia ha avvertito che non condonerà alcun atto illegale e prenderà provvedimenti risoluti per far rispettare la legge.(Cip)