- Per il senatore di Forza Italia, Francesco Giro, è stata "bocciata una delibera antigiuridica". E' una "notizia che non mi sorprende affatto", conclude Giro commentando in una nota la decisione della commissione Contenziosa del Senato che ha accolto i ricorsi presentati da numerosi ex senatori sul taglio dei vitalizi. (Rin)