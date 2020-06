Usa: la California dichiara emergenza di bilancio a causa del Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dichiarato oggi un'emergenza di bilancio. Lo Stato più popoloso degli Usa dà la colpa alle spese e alla recessione economica causata dalla pandemia Covid-19. Lo riporta l'emittente "Cbs". Dichiarare un'emergenza di bilancio permetterà allo Stato di attingere al suo fondo per le fasi di deficit. La California prevede un deficit di bilancio di 54,3 miliardi di dollari. In base ad un accordo raggiunto con i legislatori, la California utilizzerà circa 16 miliardi di dollari del fondo nei prossimi tre anni per aiutare a correggere il proprio bilancio, ha detto il portavoce del dipartimento delle Finanze californiano, che prevede anche un calo del 25,5 per cento delle imposte sul reddito delle persone fisiche riscosse dallo Stato, e un calo del 27 per cento delle imposte sulle vendite e del 23 per cento delle imposte sulle società. La California prevede di spendere 13 miliardi di dollari in più di quanto previsto nel 2020 a causa della pandemia. (Nys)