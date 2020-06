Giappone: coronavirus, via libera a test clinici di un potenziale vaccino (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha promesso di risolvere entro una settimana i guasti informatici (“bug”) che hanno causato l’arresto dell’applicazione nazionale per smartphone tesa a tracciare i contatti potenzialmente affetti da coronavirus. Il ministero della Salute giapponese ha inaugurato l’applicazione venerdì, 19 giugno, e sino a ieri l’app è stata scaricata su base volontaria da 3,71 milioni di persone. Nelle scorse ore, però, una serie di bug ha costretto il governo a spegnere temporaneamente l’applicazione: quest’ultima accettava infatti l’immissione di codici identificativi differenti rispetto a quelli emessi dal ministero della Salute, come ammesso nel corso di una conferenza stampa dal ministro Katsunobu Kato. Al momento, l’applicazione è di fatto inattiva: non emette infatti alcun avviso o allarme a seguito di contatti con soggetti positivi alla Covid-19. L’applicazione dovrebbe funzionare tramite l’immissione di appositi codici forniti dalle autorità sanitarie ai soggetti che risultano positivi al coronavirus. Il ministero della Salute non crede che i problemi informatici emersi nei giorni scorsi abbiano causato l’invio di falsi allarmi, dal momento che quanti inseriscono codici non esistenti dell’applicazione vengono considerati da quest’ultima non positivi alla Covid-19. (Git)