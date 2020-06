Usa: Biden critica i tentativi di Trump di “smantellare” l’Obamacare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente Usa e candidato in pectore del Partito democratico alla presidenza Usa, Joe Biden, ha accusato Trump di voler “privare della copertura assicurativa sanitaria decine di milioni di famiglie” degli Stati Uniti: un riferimento al tentativo, intrapreso da Trump sin dall’inizio della sua amministrazione, di archiviare l’Affordable Care Act – la riforma sanitaria varata dal suo precedessore Barack Obama, e nota anche come “Obamacare” – e sostituirla con un sistema finanziariamente sostenibile. “Non riesco a comprendere la crudeltà che lo spinge a infliggere questo dolore alle persone che dovrebbe servire”, ha accusato Biden nel corso di un discorso di circa 20 minuti, durante il quale ha anche puntato il dito contro Trump per aver definito i test diagnostici contro il coronavirus una “lama a doppio taglio”. (segue) (Nys)