Giappone: Yamato prima città a proibire l’uso dello smartphone ai pedoni

- La città giapponese di Yamato, nella prefettura di Kanagawa, è divenuta ieri la prima nel paese a proibire l’utilizzo di telefoni cellulari ai pedoni che camminano sulla publbica via. Lo riferisce la stampa giapponese, che ricorda come ogni anno la distrazione indotta dagli smartphone sia causa di numerosi incidenti stradali nel paese. L’assemblea municipale di Yamato ha approvato una ordinanza che diverrà effettiva mercoledì prossimo, e che come spesso accade per la normativa giapponese, non prevede alcuna sanzione esplicita, pur essendo teoricamente vincolante. Per stessa ammissione dell’amministrazione cittadina, l’ordinanza ha come obiettivo quello di sensibilizzare i cittadini a “non usare lo smartphone in movimento”. Lo scorso gennaio la città ha effettuato studi presso due siti cittadini, osservando un totale di 6mila pedoni, e riscontrando che circa il 12 per cento di essi utilizzava lo smartphone mentre camminava. (Git)