Migranti: Guerini, addestramento Guardia costiera libica fattore importante

- L’addestramento della Guardia costiera della Libia resta “un fattore importante del rapporto bilaterale” tra l’Italia e Tripoli. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, in parlamento rispondendo alle domande sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali. “La Difesa italiana è impegnata dal punto di vista addestrativo, così come la missione Irini, a favore della Guardia costiera che fa capo alla Marina militare libica, non al ministero degli Interni: è una distinzione che non è prettamente formale, ma ha anche una sua sostanza”, ha precisato il ministro. “Irini ha ereditato da Sophia l’attività addestrativa: questa non è la task principale in questa fase, che è quella di embargo all’arrivo di armi in Libia”, ha aggiunto Guerini, auspicando tuttavia una crescita delle attività di addestramento dei libici, in piena sinergia con l’Ue. Questo, a suo dire, potrà “aumentare il controllo della comunità internazionale” sulle modalità con cui la Guardia costiera libica può intervenirne “in relazione anche a gravi fatti che non posso essere sottaciuti”.(Asc)