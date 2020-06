© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un miliardo in più subito, oltre a quello già stanziato. Così su Twitter il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura alla Camera, Gianluca Vacca. "Servono nuovi spazi per la didattica e per potenziare l'organico - scrive -. La richiesta della ministra Azzolina è quella del M5s. La scuola riparte", conclude Vacca.(Rin)