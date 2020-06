Vitalizi: Crimi (M5s), annullamento taglio a ex senatori è schiaffo a Paese che soffre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, la decisione della commissione Contenziosa del Senato, che ha appena annullato la delibera sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, "è uno schiaffo a un Paese che soffre. Ci provavano da mesi - scrive in una nota Crimi - lo hanno fatto di notte, di nascosto. La casta si tiene il malloppo, noi non molleremo mai per ripristinare lo Stato di diritto e il principio di uguaglianza. Chi dobbiamo ringraziare per questa operazione, la presidenza del Senato?", conclude Crimi. (Com)