Imprese: Leonardo, Cda delibera nuova Direzione generale a diretto riporto dell’Ad

- Leonardo comunica che il consiglio di amministrazione tenutosi in data odierna ha deliberato la costituzione di una Direzione generale a diretto riporto dell’amministratore delegato. Stando al relativo comunicato stampa, con questa riorganizzazione Leonardo si propone di fare fronte al nuovo contesto di mercato caratterizzato dagli impatti del Covid-19, nonché dalle opportunità offerte dall’utilizzo duale delle tecnologie generate da questa emergenza. Con questo nuovo assetto, prosegue la nota, Leonardo intende accelerare la nuova fase di realizzazione del Piano strategico aumentando la flessibilità e l’agilità per essere ancora più competitivi nell’affrontare le nuove sfide che si presenteranno. Per realizzare tali obiettivi, la Direzione generale è affidata a Lucio Valerio Cioffi, attuale responsabile della divisione Velivoli, che avrà la responsabilità di gestire e coordinare le attività delle seguenti strutture organizzative: la divisione Velivoli affidata a Marco Zoff ; la divisione Aerostrutture affidata a Giancarlo Schisano; Chief procurement and supply chain officer, la cui responsabilità sarà assegnata successivamente; Chief commercial officer (Cco) affidata a Pasquale Di Bartolomeo; Customer support, services and training, precedentemente nell’ambito di responsabilità del Cco, la cui responsabilità sarà anch’essa assegnata successivamente; Unmanned systems affidata a Laurent Sissmann; e Ottimizzazione della produzione e della gestione programmi affidata a Fabio Barsotti. (segue) (Com)