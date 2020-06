Imprese: Leonardo, Cda delibera nuova Direzione generale a diretto riporto dell’Ad (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla Direzione generale faranno riferimento le attività della controllata Leonardo Global Solutions. Inoltre, a diretto riporto del direttore generale, viene costituita la nuova struttura organizzativa New business development and country support (la cui responsabilità sarà successivamente assegnata) che si occuperà di gestire e sviluppare il business delle nuove iniziative del Piano strategico raccordando in una visione unitaria e trasversale le differenti iniziative aziendali. La nuova struttura organizzativa dovrà inoltre assicurare la coerenza delle attività Leonardo con il programma nazionale “Progettiamo il rilancio”. La nuova Direzione generale avrà decorrenza dal prossimo primo settembre, quando Lorenzo Mariani assumerà l’incarico di amministratore delegato di Mbda Italia e executive group director sales and business develoment di Mbda. (Com)